De când s-a întors în SUA, Alexandru Mățan a reușit un gol și a livrat o pasă decisivă, în patru meciuri oficiale. Toți cei aflați în jurul clubului Columbus Crew spun că Mățan este schimbat aproape total. În bine.

Sport.ro a discutat cu jurnaliști de la publicația The Columbus Dispatch, care au sesizat multe îmbunătățiri în cazul lui Mățan. În primul rând, acesta se simte mult mai confortabil în SUA. Întregul staff tehnic are multă încredere în el și în calitățile sale, iar asta îl ajută.

Mățan se simte mult mai sigur pe el acum și pare tot mai natural în mișcări. De asemenea, el s-a acomodat cu viața din SUA. La început nu petrecea prea mult timp alături de colegi, acum se înțelege foarte bine cu aceștia. De asemenea, în primul an la Columbus, el se grăbea mereu să ajungă acasă pentru a discuta cu familia pe Skype.

Lui Mățan i-a fost greu la început fără să aibă familia apoape. Vorbea foarte mult cu ei pe Skype și încerca să nu ajungă târziu acasă, pentru că altfel aceștia s-ar fi culcat. Din cauza diferenței de fus orar.

După ce a trecut peste accidentarea care l-a afectat la Rapid, Mățan a început să se pregătească din ce în ce mai bine. A tras tare la sală și la antrenament, iar rezultatul este vizibil pe teren. Toți cei din club sunt mulțumiți cu progresul său și speră ca acesta să fie doar începutul.

Alex Mățan a fost transferat de Columbus Crew în martie 2021, de la Farul Constanța, pentru 1,5 milioane de euro. Este prima experiență în străinătate pentru tânărul mijlocaș.

