Fostul internaţional român de tineret Alexandru Măţan a marcat primul său gol în MLS, dar echipa sa, Columbus Crew, a fost învinsă în deplasare de New York Red Bulls cu scorul de 2-1, sâmbătă, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de fotbal, transmite Agerpres.

Măţan a deschis scorul în min. 33, dar newyorkezii au egalat prin Luquinhas (58), reuşind golul victoriei pe final, prin Dante Vanzeir (86).

Măţan, care a fost integralist în acest meci, a disputat 38 de partide în MLS.

Columbus Crew ocupă locul 12 din 15 echipe în Conferinţa de Est, cu 4 puncte din 4 jocuri.

Alexandru Matan capitalizes on the opportunity to put #Crew96 in front. pic.twitter.com/Gf1gqSWr94