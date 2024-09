Minutul 30: Cifrele lui Drăgușin după jumătate de oră, potrivit Sofascore. O singură minge pierdută până acum, iar intervenția din minutul 5 rămâne cel mai important moment de până acum.

Minutul 28: Drăgușin apare și la finalizare. Fundașul este căutat de Kulusevski la un corner, dar fundașul nu ajunge la mingea înaltă.

Minutul 24: Ocazie Tottenham! Sarr trimite o torpilă pe centru de la 20 de metri, Pope respinge în corner.

Minutul 21: Meciul se reia după 4 minute de întrerupere. Unul dintre asistenți acuză probleme medicale și este înlocuit la linie de al patrulea oficial.

Minutul 16: Newcastle pune presiune la poarta lui Spurs. Înainte de un corner, Drăgușin cade după un duel cu Joelinton. Arbitrul discută cu cei doi pentru a-i liniști, iar jocul se reia.

Minutul 12: Gol anulat Tottenham! Cristian Romero înscrie cu capul după un corner, dar reușita este anulată corect pentru ofsaid.

Minutul 10: Radu Drăgușin participă activ pe faza de construcție și avansează până la 40 de metri de poarta adversă.

Minutul 5: Bară Newcastle! Isak vrea să centreze din flancul drept, dar mingea capătă o traiectorie neobișnuită, îl depășește pe Vicario și lovește transversala. Rămâne 0-0.

Minutul 5: Primul atac periculos al lui Newcastle, Drăgușin intervine perfect! Guimaraes pasează în adâncime pentru Barnes, care încearcă să îl depășească în viteză pe Drăgușin și să rămână unu la unu cu Vicario. Stoperul român intervine perfect prin alunecare și respinge mingea fără să își faulteze adversarul.

"Briliantă" - așa a fost descrisă intervenția lui Drăgușin pe contul de Twitter al lui Spurs.

Minutul 1: Începe meciul de pe St. James' Park!

UPDATE, 14:35: "O șansă bună pentru român să arate din nou ce poate, după câteva prestații bune la Campionatul European", spune jurnalistul Alasdair Gold, de la Football London, după titularizarea lui Radu Drăgușin. Micky van de Ven a acuzat probleme medicale la partida cu Everton, iar Ange Postecoglou a decis să nu riște.

Echipele de start:

După ce a fost rezervă neutilizată la partidele cu Leicester (1-1) și Everton (4-0), Drăgușin începe din primul minut confruntarea de pe St. James' Park. Românul va forma un cuplu în centrul defensivei cu argentinianul Cristian Romero, în timp ce olandezul Micky van de Ven, care a acuzat probleme medicale la ultimul joc, nu este nici măcar pe bancă.

În a doua jumătate a sezonului trecut, după ce a fost cumpărat de la Genoa, Radu Drăgușin a fost folosit în nouă partide din Premier League, iar în total a strâns peste 400 de minute.

Team news is in at St James’ Park! ????

