Radu Drăgușin, în Premier League? Reacția lui Florin Manea

Cotat la 10 milioane de euro, fotbalistul de la Genoa și-a făcut o imagine și mai bună după calificarea României la Campionatul European din 2024. Titular alături de Andrei Burcă în centrul defensivei, bucureșteanul școlit la Juventus Torino e pe lista mai multor echipe mari ale Europei. Fotbalist cu o talie impresionantă, Drăgușin s-a impus și la Genoa, unde de curând a marcat primul gol în stil de atacant clasic, dar și la prima reprezentativă, după ce în urmă cu mai bine de un an nu prinde postul de titular la tineret.

Reacția lui Florin Manea

Drăgușin e acum în atenția lui Manchester United, după cum a scris prosport. Formația de pe Old Trafford l-a monitorizat în trecut pe Dorin Rotariu, actualul fotbalist de la FCSB. Pe când activa la Dinamo, timișoreanul era atent monitorizat de scouterii lui United, însă mutarea nu s-a mai concretizat. Ce se va întâmpla cu Drăgușin?

Impresarul Florin Manea, omul care i-a fost mereu alături, a dezvoltat subiectul Drăgușin spre Premier League. ”(n.r. este Radu Drăgușin pe lista lui Manchester United?) Este pe mai multe liste, într-adevăr. Deocamdată nu e nimic concret, să avem o ofertă scrisă sau ceva, dar eu sunt la Londra, o să am întâlniri toată săptămâna.

Probabil că o să se mute în vară cel târziu, am înțeles că Genoa are și niște probleme, trebuie să dea niște bani la stat. Momentan nu am semnat prelungirea de contract, mă duc la meciul cu Juventus, pe 15, și o să vorbim atunci. (n.r. o să aibă clauză de reziliere de 30 de milioane de euro?) Asta vreau eu să îi pun, da.

(n.r. ei sunt recitenți?) Păi... cine vrea să pună clauză de reziliere? Dacă nu o pune, nu semnez și apoi au o problemă, în vară mai are doi ani de contract și, gândește-te, merge la Europene. Dacă nu ne vinde atunci, nu se înțeleg cu noi, rămâne în ultimul an de contract, ce fac atunci cu el?

Manchester United e Manchester United oricând. E o echipă top, ca tradiție, ca orice. Cred că până la meciul cu Juventus o să am și două oferte scrise.

E pe mai multe liste, nu mă miră că ar fi și la Manchester United, nu am vorbit cu nimeni încă de acolo, dar sunt mai multe echipe interesate”, a declarat Florin Manea, conform iAM Sport.