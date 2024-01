Radu Drăgușin a fost provocat de Tottenham să spună „care este cea mai faimoasă persoană din agendă”! Răspunsul românului 

Fundașul român a și debutat în tricoul lui Tottenham, fiind trimis în teren în minutul 85 al meciului de pe Old Trafford cu Manchester United, scor 2-2. Fotbalistul a fost prezentat joi, 11 ianuarie, după ce Spurs a ajuns la un acord cu Genoa, care va încasa 25 de milioane de euro, plus alte cinci din bonusuri.

Radu Drăgușin a ajuns ieri la stadionul lui Tottenham, iar la sesiunea de pregătire de miercuri a luat parte la una dintre „provocările” virale pe rețelele sociale.

Fotbaliștii lui Tottenham au fost întâmpinați la sosirea la baza de antrenament cu întrebarea „Cine este cea mai faimoasă persoană din agendă?”. Primul sosit a fost James Maddison, care a recunoscut că îl are în agendă pe Robbie Williams. Următorul a fost Timo Werner, care a recunoscut că are numărul lui Sebastian Vettel.

Radu Drăgușin a luat parte la provocare și a răspuns: „Cred că Cristiano Ronaldo!” Fanii s-au arătat extrem de încântați în comentarii, spunând că răspunsul fundașului român este „cel mai tare”.

Who’s the most famous person in your contacts? ???? pic.twitter.com/NYu1mpbFNS