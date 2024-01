Panduru, intrigat de salariul încasat de Drăgușin la Tottenham: "Cum să iei atat? Ce-i asta?"

Drăgușin a semnat un contract valabil până în 2030 cu Tottenham, după ce a refuzat oferta de la Bayern. Basarab Panduru spune că, din informațiile sale, fundașul român încasează un salariu anual net de 2,3 milioane de euro net la Spurs, sumă pe care o consideră foarte mică.

Panduru, intrigat de salariul încasat de Drăgușin la Tottenham

Fostul internațional face o comparație între salariul lui Drăgușin și cel pe care îl încasa Ciprian Tătărușanu la AC Milan, în condițiile în care portarul era rezervă, avea o vârstă înaintată și fusese cumpărat de la Olympique Lyon pentru doar un milion de euro.

"Am văzut salariile, dar nu începeți să mă întrebați unde m-am uitat. Mă informez, dar nu înseamnă că e cea mai bună sursă. Am văzut că Tătărușanu avea salariu de 1,2 milioane (n.r - la AC Milan). Bănuiesc că fără impozit. Dacă rezerva de la AC Milan are 1,2 milioane, tu (n.r - Drăgușin), care ai în spate Napoli, Chelsea, Bayern Munchen, Tottenham și se plătesc 30 de milioane, cum ți se pare? 1,2 milioane Tătărușanu și 2,3 milioane Drăgușin.

Eu n-am treabă cu 2,3 milioane. Eu am spus de Tătărușanu, care era rezervă și pe care nu s-a dat niciun ban. Cum să iei 2,3 milioane când toată lumea te caută, iar Bayern, Tottenham, Chelsea și Napoli au bani câți vrei tu. Ce-i aia 2,3 milioane?", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Ulterior, Panduru a decis să încheie acest subiect: "Cred că am discutat prea mult de salariul lui și nu cred că e treaba noastră. Poate să câștige cât vrea și să fie sănătos".