Probleme pentru Valentin Cojocaru înainte de Ajax - Feyenoord. Anunțul olandezilor

Transferat de urgență pentru a-l înlocui pe portarul titular Justin Bijlow, care este accidentat și nu va mai juca în acest sezon, Cojocaru nu va fi în lotul lui Feyenoord pentru partida cu Ajax. Publicația olandeză AD anunță că actele nu au fost încă puse la punct, astfel că rămânul va trebui să mai aștepte până la debut.

Valentin Cojocaru ratează meciul Ajax - Feyenoord

Titular în poarta lui Feyenoord ar urma să fie israelianul Ofir Marciano, care a apărat și în ultimele două meciuri ale echipei lui Arne Slot, cu PEC Zwolle (2-1), în campionat și Partizan Belgrad (3-1), în Conference League.

Presa din Olanda a scris încă din momentul aducerii lui Cojocaru că românul ar urma să fie rezerva lui Ofir Marciano, însă antrenorul lui Feyenoord și-a dorit concurență pe post, în condițiile în care echipa este implicată atât în campionat, cât și în Conference League, unde va întâlni Slavia Praga, în sferturile de finală.

Noua echipă a lui Valentin Cojocaru ocupă locul 3 în Eredivisie, cu 55 de puncte, la opt puncte în spatele liderului Ajax.

”Feyenoord este un club important, cu obiective majore și sunt foarte fericit că am ajuns aici. Știu ce tradiție are clubul, știu că an de an vrea să fie în top.

La fel este și în cazul meu, obiectivele personale au devenit din ce în mai ridicate ca nivel, mai ales că în ultimul an am evoluat foarte bine în Ucraina și am ajuns sus cu Dnipro (n.r. - locul 3 în campionat, după granzii Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, înaintea întreruperii campionatului din cauza invaziei Rusiei)”, a declarat Cojocaru în primul său interviu pentru clubul olandez.

Trecut și pe la FCSB, Crotone, Apollon Limassol, Viitorul Constanța sau FC Voluntari, românul care a jucat la Dnipro în acest sezon a profitat de fereastra specială de transferuri deschisă de FIFA în contextul războiului, care le permite jucătorilor străini din Ucraina și Rusia să semneze cu alte echipe în plin sezon.