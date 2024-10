Postare virală în Spania: "Vinicius câștigă Balonul de Aur, dar eu tot aștept să treacă o dată de Rațiu"

Carlo Ancelotti: ”Golurile lui Vinicius vor conta pentru Balonul de Aur 2025”

Carlo Ancelotti a fost impresionat de prestația echipei sale din a doua repriză a partidei cu Borussia Dortmund și a subliniat că a fost cea mai bună repriză secundă a lui Real Madrid din acest sezon.

Tehnicianul italian l-a evidențiat în principal pe Vinicius Jr și a transmis că este convins că atacantul brazilian va cuceri Balonul de Aur și anul viitor. Presa spaniolă a anunțat deja că Vinicius va cuceri în acest sezon cel mai prestigios trofeu individual în gala de pe 28 octombrie.

”Am fost calmi. Am schimbat sistemul și am jucat mai intens. Am fost timizi în prima repriză, nu am avut intensitate, dar în a doua parte am jucat mai bine, cu mai multă calitate și mai multă presiune. A fost cea mai bună repriză a doua din acest sezon.

Ce pot să spun este că e foarte rar să vezi un jucător cu o prestație în repriza a doua precum cea a lui Vinicius. Nu doar datorită celor trei goluri, ci și pentru caracterul său, este extraordinar. Vinicius va câștiga Balonul de Aur, dar nu pentru ce a făcut în această seară, ci pentru tot ce a făcut anul trecut. Aceste trei goluri contează deja pentru Balonul de Aur de anul viiitor”, a spus Carlo Ancelotti la finalul jocului.