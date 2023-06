Pe urmele tatălui! Răzvan Lucescu poate pleca de la PAOK în această vară! Concurează cu Andrea Pirlo pentru postul de antrenor 

Răzvan Lucescu (54 ani) a fost readus la PAOK, în vara lui 2021, pentru a pune bazele unui proces de reconstrucție. În sezonul recent încheiat, echipa pregătită de tehnicianul român a terminat campionatul pe locul 4, în spatele lui Panathinaikos, AEK Atena și Olympiakos și a pierdut finala Cupei, 0-2 cu AEK.

Răzvan Lucescu poate lua drumul Turciei

Cu un contract valabil până în iunie 2024, Răzvan Lucescu o poate părăsi pe PAOK chiar din această vară. Presa din Turcia anunță că Adana Demirspor este în căutarea unui antrenor, după despărțirea de Vincenzo Montella (48 ani). Alegerea s-a redus la două nume: Lucescu Jr. și Andrea Pirlo (44 ani).

Adana Demirspor a terminat pe locul 4 în campionat în sezonul 2022-2023 și va evolua în grupele UEFA Conference League, la fel ca PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu îi poate călca pe urme lui „Il Luce”, tatăl său, care le-a pregătit pe Galatasary și Beșiktaș, și a fost selecționerul naționalei Turciei.

Răzvan Lucescu acuză arbitrajul pentru sezonul modest al lui PAOK

„A fost un an greu, ciudat, dezamăgitor. Sunt sub influenţa ultimului rezultat. Am jucat 11 finale între Cupă, Champions League în Asia, Cupa Ligii. Am pierdut 4, am câştigat 7 şi asta a fost cea mai dureroasă. Am pierdut şi furaţi de arbitri într-un anumit moment, dar ce s-a întâmplat acum m-a rănit enorm.

Era un meci de câştigat, ar fi trebuit să-l câştigăm şi n-am reuşit. N-am avut curaj să câştigăm. Nu pot spune că a fost vorba de ghinion, am ratat 7-8 ocazii mari şi am primit un gol dintr-o prostie. Fotbalul, în final, îi răsplăteşte pe cei care sunt îndrăzneţi şi au curaj. Noi n-am avut curaj”, a mai spus Răzvan Lucescu.