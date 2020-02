OFICIAL | Primele poze ale lui Bogdan Tiru in tricoul noii sale echipe! Ce le-a transmis romanul fanilor

Capitanul Tiru Bogdan a plecat de la Viitorul Constanta.

Anuntul a fost facut oficial pe site-ul clubului lui Gheorghe Hagi. Mijlocasul de 25 de ani s-a transferat la gruparea poloneza Jagiellonia Bialystok. Acesta a fost prezentat oficial la clubul polonez, unde si-a ales si numarul de pe tricou, 25.

Presa din Polonia il caracterizeaza pe Tiru ca fiind un "lider linistit". Mijlocasul este considerat unul dintre cele mai inteligente transferuri facute de echipa in perioada pauzelor de iarna, dupa cum scriu cei de la Sportowe Fakty.

Bogdan Tiru a jucat 22 de meciuri in acest sezon pentru Viitorul si a inscris 5 goluri. Mijlocasul are 3 trofee castigate cu echipa lui Gica Hagi, iar cota lui de piata se ridica la 1.5 milioane de euro. Transferul lui s-a facut in schimbul sumei de 600.000 de euro pana in 2024.

In ziua prezentarii, fostul capitan al Viitorului a avut un mesaj pentru fanii Jagielloniei: "Buna! Sunt Tiru Bogdan, sunt fericit sa fiu aici si ne vedem curand la stadion!".