Un talent disputat între România și Moldova



Leo Saca are o poveste interesantă. Deși născut în Moldova, el a fost convocat în trecut de Federația Română de Fotbal pentru echipele naționale de juniori Under 15 și Under 16.



La "Torneo delle Nazioni" din 2022, Saca a evoluat ca titular pentru România în meciuri cu adversari de calibru precum Anglia și Mexic.



Totuși, în prezent, Leo a ales să reprezinte Moldova, debutând pentru naționala Under 21 în preliminariile Campionatului European, într-un meci contra Suediei.