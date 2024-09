"Ce jucător ți-a plăcut?" Adi Mutu a rostit un singur nume după România - Lituania 3-1

România a început excelent partida din Ghencea, cu un gol marcat de Valentin Mihăilă încă din minutul 4. Tricolorii au scăzut treptat ritmul, iar Lituania a profitat, egalând în minutul 34.

Adrian Mutu, după România - Lituania 3-1: "Mi-a plăcut Mihăilă în primele minute / Probabil gazonul ne-a încurcat"

Oaspeții au continuat să ne pună probleme și în actul secund, iar România chiar a suferit în anumite momente ale jocului. Lituania a înscris pentru 2-1 în minutul 78 prin Domantas Antanavicius, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, considerându-se că Ștefan Târnovanu a fost faultat. VAR-ul a intervenit din nou, tot în favoarea României, aproximativ 10 minute mai târziu. După ce a văzut reluările la monitor, arbitrul sloven Rade Obrenovic a dictat penalty pentru un fault comis asupra lui Ianis Hagi, iar Răzvan Marin a transformat. Scorul final a fost stabilit de Alex Mitriță, în minutul 90+2.

La plecarea de la Stadionul Steaua, Adrian Mutu a remarcat doar prestația lui Valentin Mihăilă din prima parte a jocului. Golgheterul all-time al naționalei, la egalitate cu Gică Hagi, spune că și gazonul din Ghencea a jucat un rol important în prestația României.

"La echipa României te aștepți să câștige până în ultimul minut. Rezultatul e bun, jocul nu așa de bun ca în Kosovo, dar ne bucurăm de rezultat. Cine mi-a plăcut? Nu pot să spun că cineva anume. Mi-a plăcut în primele minute Mihăilă, dar după ne-am stins puțin, am avut o perioadă apatică în care le-am permis prea multe și s-a văzut asta pe tabelă.

Bine că am câștigat, asta e cel mai important. Gazonul este foarte rău, probabil și asta ne-a încurcat. Avem o echipă plină de jucători tehnici și ne trebuie un gazon mai bun. Din păcate, în seara asta a fost foarte rău gazonul.

Am văzut că a bătut Kosovo cu 4-0. Grupa se anunță cu România lider. Suntem mai valoroși, avem jucători în formă. Chiar dacă nu am reușit un joc strălucit în seara asta, important e că am câștigat", a spus Adrian Mutu, la plecarea de la Stadionul Steaua.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor după două etape

1. România - 6p (6-1)

2. Kosovo - 3p (4-3)

3. Cipru - 3p (1-4)

4. Lituania - 0p (1-4)

Ce urmează pentru România

După meciul din Ghencea cu Lituania, România are alte patru partide programate în Nations League, după cum urmează: