România a întâlnit Lituania în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în a doua rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. La capătul celor 90 de minute, tricolorii s-au impus cu 3-1.

Alexandru Mitriță jubilează după România - Lituania: ”Mândrie, fericire!”

Alex Mitriță a răspuns criticilor cu un gol splendid marcat în România - Lituania, după un un-doi de excepție cu Denis Alibec, ambii intrați pe parcurs, în actul secund, în meci.

După meci, fotbalistul Universității Craiova a evidențiat cât de bucuros e după ce a reușit să revină cu gol la prima reprezentativă. Pe această cale și-a arătat recunoștința și față de selecționerul Mircea Lucescu.

”Mândrie, fericire, asta înseamnă pentru mine golul. Sunt foarte bucuros că m-am întors la echipa națională. Sunt bucuros că am marcat. E bine că am câștigat și am luat cele trei puncte.

Trebuia să-l răsplătesc cu ceva. Vreau să-i mulțumesc că a avut încredere în mine. I-am mulțumit pe teren și în afară. Pentru mine e o onoare să lucrez cu dânsul și să fiu la echipa națională.

Sunt emoții mari. Pe bancă ai emoții mai mari. Pe teren uiți și ești focusat acolo. E important că am câștigat pe un teren greu. Trebuie să ne focusăm la fiecare meci, la fiecare antrenament.

Puteau să ne întoarcă. Am jucat foarte bine, mai ales în repriza secundă, și s-a văzut că suntem o echipă unită”, a spus Alexandru Mitriță după meci.

România - Lituania 3-1

Valentin Mihăilă a deschis scorul în minutul 4, în urma assist-ului provenit de la Nicolae Stanciu. Armandas Kucys a restabilit egalitatea în minutul 34.

În actul secund, Răzvan Marin a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 87, iar Alex Mitriță a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 90+2 al partidei.

România e prima în grupă cu 6 puncte. Kosovo se situează pe poziția seucndă cu 3 puncte, în timp ce Cipru e pe 3 cu 3 puncte, iar Lituania pe 4, fără puncte.