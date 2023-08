Ianis Hagi, nici măcar rezervă la Alaves pentru meciul cu Getafe! Care este motivul

Cu aproximativ o oră înainte de start, Alaves a anunțat echipa de start, iar Ianis Hagi nu se află nici măcar pe banca de rezerve.

Ianis Hagi, nici măcar rezervă la Getafe - Alaves

Decizia celor de la Alaves este surprinzătoare, în condițiile în care clubul basc anunța în această dimineață că Ianis Hagi, care a primit tricoul cu numărul 10, face parte din lot pentru partida cu Getafe.

Cel mai probabil, explicația pentru absența lui Ianis Hagi este simplă. Alaves nu a reușit să îl înregistreze la timp pe mijlocașul român, fapt confirmat inclusiv de site-ul oficial La Liga.

Alaves a debutat în noul sezon din La Liga cu un eșec (0-1 contra lui Cadiz) și o victorie (4-3 împotriva celor de la Sevilla).

Reacția lui Cosmin Contra după transferul lui Ianis Hagi la Alaves

Cosmin Contra a petrecut două sezoane la Alaves, iar în 2001 era vândut la AC Milan, pentru 7 milioane de euro. La ultima stagiune în tricoul formației basce, fostul fundaș dreapta a jucat finala Cupei UEFA contra lui Liverpool, pierdută dramatic după prelungiri, scor 4-5.

Fostul selecționer al României este convins că La Liga este campionatul ideal pentru Ianis Hagi și spune că fiul "Regelui" nu va avea nicio problemă în ceea ce privește adaptarea.

"Eu întotdeauna am zis, inclusiv când eram la echipa națională, că lui Ianis Hagi i se potrivește cel mai mult campionatul spaniol. Am văzut calitățile pe care le are Ianis și i se potrivește cel mai mult. Cred că este un transfer bun. Acum depinde de el cât de repede se poate integra în echipă și să fie titular. Eu cred că va fi titular la calitățile pe care le are.

Sigur îi va plăcea acolo, în Vitoria. Oamenii sunt foarte apropiați de echipă. E o echipă iubită, cu un stadion cochet. Se va simți bine acolo. Îl vor primi cu brațele deschise. Orașul îi va plăcea foarte mult. Sfatul meu e să fie serios, el e deja, dar să dea cel mai bun randament, iar oamenii îl vor iubi.

Cred că se va acomoda foarte bine. Este o echipă cu suporteri care sunt aproape de jucătorii. Oamenii iubesc această echipă, jucătorii, astfel că acomodarea lui la oraș și la fotbalul spaniol va fi foarte ușoară. Îi doresc multă baftă, îi doresc să ducă numele românilor la fel de bine cum am făcut-o toți cei care am fost pe la această echipă", a spus Cosmin Contra, pentru PRO TV și Sport.ro.