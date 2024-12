În ultimul meci, victoria categorică obținută în fața lui Kilmarnock, scor 6-0, Ianis Hagi a oferit două pase decisive și a acumulat în total trei assisturi în cele 5 meciuri în care a evoluat.

Barry Ferguson: ”Rangers este un animal diferit cu Hagi în acel rol de număr 10!”

Barry Ferguson, fostul jucător al lui Rangers și actual analist la televiziunea scoțiană, a vorbit despre revenirea lui Ianis Hagi la prima echipă a lui Rangers, dar și despre felul în care se prezintă formația lui Philippe Clement.

Ferguson nu a fost surprins de felul în care a arăt echipa de pe Ibrox Park după revenirea lui Ianis Hagi în primul 11 și a mărturisit că îl consideră pe internaționalul român un jucător care poate face diferența de pe poziția de număr 10 și care aduce un plus de creativitate la Rangers.

”Nu mi se pare o coincidență faptul că este o echipă mai creativă și mai inovativă după revenirea unor jucători precum Ianis Hagi sau Danilo.

Sunt încântat pentru Hagi că primește șansa să demonstreze că este un jucător foarte talentat și mă bucur să văd treaba pe care o face în acea poziție de număr 10.

Este inteligent, este strălucitor și se folosește de acea inteligență naturală să își facă loc în acele spații mici de unde știe că își poate răni adversarii. Îi vine natural.

Fără să mă las dus de val, joacă pe acea poziție într-un stil foarte similar cu al lui Ronald de Boer. Jucători ca el sunt cei care fac diferența în ultima treime, iar Rangers este un animal diferit cu Hagi în acel rol”, a spus Barry Ferguson, conform Ibrox News.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit Transfermarkt.

Ianis Hagi: ”Fanii Fiorentinei îmi scriu să mă întorc!”

Ianis Hagi a mărturisit într-un interviu acordat celebrului jurnalistt Gianluca Di Marzio că este cerut insistent la Fiorentina de către fanii viola. Întrebat dacă ia în considerare o revenire la Firenze, internaționalul român a transmis că deocamdată este fericit la Rangers.

"Cele 18 luni petrecute la Fiorentina au fost cruciale pentru creșterea mea. Am jucat doar două meciuri la prima echipă, însă am învățat foarte multe din acea experiență. Am reușit să înțeleg cine sunt și am avut o relație bună cu suporterii.

Fanii de acolo încă îmi scriu și îmi cer să mă întorc. Dacă mă gândesc la asta? Sunt fericit acum la Glasgow, iubesc Rangers și am câștigat multe trofee aici. În fotbal nu se știe niciodată. Florența va avea mereu un loc aparte în inima mea", a spus Ianis Hagi, în interviul acordat site-ului jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.