Echipa la care e cerut Ianis Hagi: "Fanii îmi dau mesaje, îmi spun să mă întorc"

În vara anului 2016, când încă nu avea 18 ani, Ianis Hagi făcea pasul de la FC Viitorul la Fiorentina, într-o tranzacție de două milioane de euro. "Fiul" Regelui a jucat cu precădere la echipa Primavera, dar a prins și două meciuri în Serie A, contra lui Cagliari (5-3) și Pescara (2-2).

Ianis Hagi: "Fanii Fiorentinei încă îmi scriu și îmi cer să mă întorc, dar acum sunt fericit la Glasgow"



Nemulțumit de șansele rare pe care Fiorentina i le oferea, Gică Hagi îl răscumpăra pe Ianis în ianuarie 2018. "Îi transmit că nu e frumos ce a făcut. Toți din Firenze voiau să-l vadă pe Ianis. I-a dat reject. Nu e corect. La Primavera, Ianis desena, picta. Ei nu l-au dezvoltat. Jucătorul se dezvoltă când joacă, nu când se antrenează. În meci înveți, din greșeală", spunea Gică Hagi, în februarie 2018.



Chiar dacă nu a primit șansele despre care tatăl său vorbește, Ianis Hagi admite că a progresat foarte mult datorită experienței din Italia. Mijlocașul spune că și în prezent primește mesaje din partea fanilor Fiorentinei, care l-ar vrea înapoi la echipă.



"Cele 18 luni petrecute la Fiorentina au fost cruciale pentru creșterea mea. Am jucat doar două meciuri la prima echipă, însă am învățat foarte multe din acea experiență. Am reușit să înțeleg cine sunt și am avut o relație bună cu suporterii.



Fanii de acolo încă îmi scriu și îmi cer să mă întorc. Dacă mă gândesc la asta? Sunt fericit acum la Glasgow, iubesc Rangers și am câștigat multe trofee aici. În fotbal nu se știe niciodată. Florența va avea mereu un loc aparte în inima mea", a spus Ianis Hagi, în interviul acordat site-ului jurnalistului italian Gianluca Din Marzio.