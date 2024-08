Trecut pe lista neagră la Rangers, Ianis Hagi a fost dorit de Rapid în această vară, iar giuleștenii chiar ar fi avansat o ofertă oficială pentru mijlocașul român.

Totuși, cazul pare să fie unul închis. Sky Sports anunță, luni seară, că Ianis Hagi a refuzat oferta de la Rapid și exclude o revenire în campionatul României.

"Înțelegem că Hagi ar prefera să rămână pe Ibrox, însă, dacă nu va fi posibil și va trebui să plece, atuci este puțin probabil ca destinația să fie România", a mai scris Sky Sports.

Ianis Hagi continuă să se antreneze cu echipa secundă a lui Rangers, după ce inclusiv antrenorul Philippe Clement a declarat public că formația de pe Ibrox va încerca să se despartă de mijlocașul român în ultimele zile ale acestei ferestre de mercato.

