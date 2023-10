Gazzetta dello Sport l-a descris într-un singur cuvânt pe Radu Drăgușin după încă un meci ca titular în Serie A

Unicul gol al meciului a fost marcat de islandezul Albert Gudmundsson, în minutul 35. Radu Drăgușin a fost integralist la Genoa, în timp ce George Pușcaș a rămas pe banca de rezerve.

Gazzetta dello Sport l-a descris într-un singur cuvânt pe Radu Drăgușin

"Excelent" a fost cuvântul ales de jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport pentru a descris evoluția lui Radu Drăgușin pe faza defensivă. Fundașul român a primit nota 6,5, a doua cea mai mare din meci, după marcatorul Gudmundsson (7).

"Drăgușin a fost aproape să deschidă scorul după două minute. Excelent pe fază defensivă, iar în momentul ieșirii de pe teren a lui Mattia Bani a trecut în centru", a scris Gazzetta dello Sport despre fundașul român.

Pentru Radu Drăgușin a fost al zecelea meci din tot atâtea posibile ca integralist la Gnoa în acest sezon de Serie A. Fundașul român a reușit un assist la partida cu AS Roma (4-1), din septembrie, iar în duelul cu Udinese (2-2), din octombrie, a purtat banderola de căpitan.

Genoa ocupă locul 13 după 10 etape din Serie A, cu 11 puncte, iar în runda următoare va juca pe terenul ultimei clasate Cagliari.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Drăgușin - cel mai valoros fotbalist al românului, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt

Salariu dublu pentru Radu Drăgușin, la Genoa

Impresarul fundașului central, Florin Manea, a dezvăluit că oficialii formației din Serie A sunt încântați de evoluțiile acestuia, motiv pentru care îi vor dubla salariul.

"Am venit să-i măresc contractul lui Radu, de-aia am venit. Acum am aterizat. Am ajuns la Radu acasă, el e în cantonament și mă duc să mă întâlnesc cu cei de la club. Ne-am înțeles, să-i pregătească contractul și să-l semneze.

Mâine mă întorc acasă. Va avea dublu față de ce are acum. El câștigă foarte bine, dar i-am dublat. Nu i-am prelungit. El mai are contract cu Genoa până în 2026, din vară încă doi ani", a declarat Florin Manea, potrivit Fanatik.

Potrivit aceleiași surse, Radu Drăgușin ar urma să primească 1,2 milioane de euro anual față de cei 600.000 pe care îi are în prezent.