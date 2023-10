Radu Drăgușin, răsplătit pentru evoluțiile bune de la Genoa. Câți bani va primi după dublarea salariului

Fundașul a avut evoluții apreciate în sezonul precedent, soldat cu promovarea celor de la Genoa în Serie A, și a fost cumpărat definitiv de "Gifon" de la Juventus, pentru 5,5 milioane de euro.

Salariu dublu pentru Radu Drăgușin, la Genoa

Impresarul fundașului central a dezvăluit că oficialii formației din Serie A sunt încântați de evoluțiile acestuia, motiv pentru care îi vor dubla salariul.

"Am venit să-i măresc contractul lui Radu, de-aia am venit. Acum am aterizat. Am ajuns la Radu acasă, el e în cantonament și mă duc să mă întâlnesc cu cei de la club. Ne-am înțeles, să-i pregătească contractul și să-l semneze.

Mâine mă întorc acasă. Va avea dublu față de ce are acum. El câștigă foarte bine, dar i-am dublat. Nu i-am prelungit. El mai are contract cu Genoa până în 2026, din vară încă doi ani", a declarat Florin Manea, potrivit Fanatik.

Potrivit aceleiași surse, Radu Drăgușin ar urma să primească 1,2 milioane de euro anual față de cei 600.000 pe care îi are în prezent.

Radu Drăgușin a dezvăluit care sunt obiectivele sale

Convocat pentru a 10-a oară de către selecționerul Edward Iordănescu la naționala României, Radu Drăgușin a vorbit înainte de "dubla" cu Belarus și Andorra despre obiectivele sale.

Stâlpul din defensiva reprezentativei a subliniat că vrea să acumuleze cât mai multă experiență și să obțină realizări atât pe plan personal, cât și la nivel de club.

„(n.r. care sunt obiectivele tale?) Pe termen scurt, să continui tot așa. Să acumulez cât mai multă experiență. Și pe termen lung, realizări atât pe plan personal, cât și cu echipa”, a spus Radu Drăgușin pentru FRF.