Florin Manea, contrazis după ce a anunțat transferul lui Drăguș: "Nu e adevărat! Nimeni n-are voie să vorbească în numele lui Denis"

Luni, Florin Manea a anunțat că Denis Drăguș este aproape să semneze cu Trabzonspor, ocupanta locului 3 din Turcia. "Negocierile sunt foarte avansate, așteptăm și decizia celor de la Standard, dar în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem", declara impresarul.

Florin Manea, contrazis de "adevăratul agent" al lui Denis Drăguș: "Știrile legate de Trabzonspor nu sunt adevărate"

Trei zile mai târziu, Manea este contrazis de Enrico Sposato, impresar la compania M-Soccermanagement, care se declară "adevăratul agent al lui Denis Drăguș".

"Am vorbit cu Enrico, adevăratul agent al lui Denis Drăguș și exact asta mi-a spus: 'Nimeni nu are voie să vorbească în numele lui Denis. Știrile legate de Trabzonspor nu sunt adevărate. Mintea lui Denis este doar la Gaziantep, e concentrat pentru a ajuta echipa să se salveze de la retrogradare", a transmis jurnalistul turc Ali Budak, de la Gazispor.

Rămâne de văzut care va fi viitorul lui Drăguș, însă cert este că atacantul naționalei României este doar împrumutat la Gaziantep, iar din vară ar urma să revină la Standard Liege, formație din Belgia cu care mai are contract un an.

ÖZEL...

Denis Draguş'un asıl menajeri Enrico ile konuştum az önce söylediği aynen şu:" Kimsenin Denis adına konuşmasına izin verilmiyor. Trabzonspor iddiası ve haberleri doğru değil. Denis'in aklı sadece Gaziantep'te. Takımın kurtarılmasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda. pic.twitter.com/eKvsVpLlra — Ali Budak (@AliBudakx) April 11, 2024

Florin Manea: "Suntem foarte aproape să închidem transferul lui Denis Drăguș la Trabzonspor"

"Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer", a spus Florin Manea, luni, la Playsport Live.