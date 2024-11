Prestațiile destul de slabe ale internaționalului român au agitat spiritele în vestiarul lui Trabzonspor, iar ceilalți jucători ai formației din Turcia au răbufnit la adresa lui Drăguș.

Florin Manea: ”Nu știu nimic de Atalanta!”

Florin Manea, impresarul care îl reprezintă pe Denis Drăguș, a recunoscut că nu știe care este situația fotbalistului în acest moment la Trabzonspor și spune că va discuta curând cu atacantul.

Totuși, după ce în Italia s-a vorbit despre un posibil interes al celor de la Atalanta pentru Drăguș, agentul a ținut să precizeze că nicio ofertă concretă nu a ajuns la urechile sale.

”Eu nu știu nimic, chiar nu am vorbit cu el. Nu aș vrea să comentez acum, pentru că nu știu ce se întâmplă exact. Și eu am fost așa puțin în ceață. Probabil o să vorbesc zilele acestea cu Denis Drăguș.

Pot să vă spun că este totul în regulă cu Radu (n.r. Drăgușin), am fost la meci, a jucat. Eu sunt liniștit în privința lui de la 16 ani, atunci când am început să lucrez cu el.

Vom vedea ce se întâmplă și cu Denis, nu știu. (n.r. despre interesul din partea Atalantei) Nu știu nimic de Atalanta”, a spus Florin Manea, conform Sport pe Surse.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Marius Șumudică a dezvăluit ce salariu încasează Denis Drăguș la Trabzonspor

Chiar dacă în urmă cu doar câteva zile Marius Șumudică declara că îl vrea pe Denis Drăguș la Rapid, antrenorul giuleștenilor l-a sfătuit pe atacantul echipei naționale să rămână în fotbalul din străinătate.

Printre altele, tehnicianul a dezvăluit că finul său are un salariu anual de 1,5 milioane de euro la Trabzonspor, mult peste posibilitățile oricărei echipe din Superliga României.

”Drăguș e ca cimentul, e închegat. Eu vorbesc cu Denis zi de zi, am o relație specială, dar îl sfătuiesc să nu se întoarcă în România. În cazul în care nu există o altă variantă... să vă spun ceva, el are un salariu exorbitant, are 1,5 milioane de euro!

Ei au plătit pe el două milioane pentru transfer. E clar că, în momentul în care Drăguș se va duce la altă echipă și Trabzon va renunța la serviciile lui pentru o perioadă de timp, clubul care-l preia trebuie să-i plătească o parte din salariu. Nu știu dacă ne încadrăm și nu știu ce are în cap și Denis. El știe că la mine ușa e deschisă și la propriu și la figurat”, a spus Marius Șumudică.