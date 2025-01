Echipe precum Barcelona, Aston Villa, Tottenham, Napoli, Bayer Leverkusen sau chiar Real Madrid păreau la un moment dat mai mult sau mai puțin interesate de transferul internaționalului român. Cu toate acestea, până în acest moment, nicio ofertă oficială nu a ajuns la adresa lui Rayo Vallecano.

Andrei Rațiu: ”Vreau să îmi îndeplinesc obiectivele cu Rayo Vallecano!”

Într-un scurt interviu acordat pentru Digi Espana, Andrei Rațiu a vorbit despre perioada petrecută la Rayo Vallecano și despre obiectivul său din 2025.

Internaționalul român a lăsat de înțeles că își va continua aventura la Rayo Vallecano, chiar dacă s-a vorbit intens despre un transfer la o echipă de top precum Barcelona, Napoli, Bayer Leverkusen sau Tottenham.

”Încă de anul trecut mi-am dat seama că avem un grup frumos. Anul acesta îi cunosc bine și cred că m-am adaptat foarte bine. Valleja înseamnă uniune, modestie și cred că la fiecare final de meci pe care îl jucăm aici se vede că alături de fani formăm o adevărată familie. (...)

Îmi doresc să îmi îndeplinesc obiectivul alături de echipă și să închei bine acest an. Când am primit oferta din partea lui Rayo a fost un vis devenit realitate, pentru că de mic mi-am dorit să joc în prima ligă. Când a venit, am fost foarte fericit”, a spus Andrei Rațiu.

De altfel, fundașul lateral al lui Rayo Vallecano și al naționalei României a recunoscut că visul său este să joace la Cupa Mondială din 2026 alături de prima reprezentativă a României: ”Visez să ajung la Mondial cu echipa națională a României. EURO 2024 a fost un vis pentru noi toți”.

Ce clauză de reziliere are Andrei Rațiu la Rayo Vallecano! Suma pe care Barcelona ar fi pus-o pe masă

E-noticias.cat susținea zilele trecute că Barcelona a pregătit deja oferta pentru Rayo Vallecano: 15 milioane de euro pentru transferul internaționalului român.

Andrei Rațiu are contract până în 30 iunie 2028 cu Rayo Vallecano și o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro, mult peste suma pusă în joc de către Barcelona, astfel că rămâne de văzut dacă, în cele din urmă, Andrei Rațiu va ajunge la gruparea blaugrana.