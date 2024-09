Rayo Vallecano s-a impus cu scorul de 3-1, cel de-al doilea gol fiind marcat de Andrei Rațiu. Oaspeții au deschis scorul în minutul 27, prin Garcia, însă Rayo Vallecano a revenit în repriza secundă și a întors soarta partidei.

Abdul Mumin a restabilit egalitatea în minutul 50, Andrei Rațiu a majorat avantajul în minutul 66, cu un șut din prima, ușor deviat, iar Unai Lopez a stabilit scorul final în minutele de prelungire. În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano a urcat pe locul opt în clasament, cu șapte puncte obținute după cinci etape.

Fundașul român a obținut cea mai mare notă din meci, 8.1 potrivit Sofascore, cu un procent de 96% al paselor câștigate.

⚽️ Andrei Rațiu | Rayo Vallecano 2-1 Osasuna

Andrei Rațiu has given the lead!pic.twitter.com/tjWOJlSLEr