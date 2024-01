Internaționalul român a semnat cu echipa din Serie B la finalul lui ianuarie 2021. Cotat în prezent la cinci milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, Dennis Man mai are contract cu Parma până la finele stagiunii 2024/25.

Dennis Man, lăudat în presa din Italia: ”Poate face asta cu ușurință”

Marco Amelia, un fost portar de la Parma, care antrenează în acest moment reprezentativa U18 a lui Frosinone, a vorbit despre Dennis Man, dar și despre Adrian Bernabe, colegul românului de la club.

În consecință, Marco Amelia a subliniat faptul că cei doi jucători au caracteristicile potrivite pentru a face diferența în timpul jocurilor, chiar și în primul eșalon al Italiei, nu doar în liga secundă.

”Anul trecut am vorbit despre Gudmundsson ca un jucător capabil să facă diferența. O dovedește și anul acesta în Serie A. Am înțeles și am spus că a fost un jucător care va face lucruri grozave.

Acum spun că Man și Bernabe îi pot călca pe urme, pentru că sunt doi jucători care au caracteristici care pot face diferența chiar și în primul eșalon”, a spus Marco Amelia, citat de parmalive.com.

Dennis Man rupe plasele în Serie B! Pe ce loc se află în topul golgheterilor

După 17 apariții bifate în eșalonul secund al Italiei, internaționalul român a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de nouă ori și să ofere nu mai puțin de cinci pase decisive în diferite situații.

Asta l-a făcut pe Dennis Man să împartă locul trei în clasamentul celor mai buni marcatori din acest sezon din Serie B, alături de Patrick Cutrone (Como) și Pedro Mendes (Ascoli).

Primele două poziții în topul golgheterilor din eșalonul secund al Italiei sunt ocupate de Daniele Casiraghi (12 goluri - Sudtirol) și Massimo Coda (10 goluri - Cremonese).