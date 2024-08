Dennis Man, lăudat de un fost internațional după debutul de vis în Serie A: "Poate să joace la un nivel extrem de înalt"

Fostul internațional Florin Prunea a analizat ultimele evoluții ale lui Dennis Man și a punctat faptul că fotbalistul de bandă lasă impresia în momentul de față că poate juca la cel mai înalt nivel.

"Man mi se pare în momentul de față că este singurul jucător român care lasă senzația că poate să joace la un nivel extrem de înalt. Calitate din punct de vedere fizic, mi se pare un jucător complet.

Avem trei jucători români titulari în Serie A. Nu este puțin. De Răzvan Marin spunea și Mircea Lucescu că îi place că aleargă foarte mult. Face o așa treabă bună.

Avem și lucruri bune, și probleme. Mihăilă a jucat și el bine, dar Man este la un nivel foarte înalt. Să nu se accidenteze", a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.

Dennis Man a marcat în ambele meciuri disputate de Parma în debutul acestui sezon (1-1 cu Fiorentina și 2-1 cu AC Milan).

După transferul din 2021, Dennis Man a strâns 111 meciuri în tricoul Parmei, reușind să marcheze 26 de goluri și să ofere 12 pase decisive.

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

"Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează", a spus Dennis Man.