Dennis Man e pe val în Italia și ar putea pleca de la Parma! Două cluburi uriașe luptă pentru român

Evoluțiile foarte bune ale internaționalului român în debutul sezonului au atras atenția mai multor cluburi importante din Serie A, iar Juventus și Roma par a fi cele mai interesate, după cum anunță presa din "Cizmă".

Sositit la Parma în 2021, Man s-a impus rapid ca o piesă de bază în echipă. Viteza, driblingul și capacitatea de a finaliza acțiunile l-au transformat într-un jucător-cheie, iar golurile marcate în Serie B au contribuit decisiv la promovarea echipei.

Evaluat la aproximativ 15 milioane de euro, atacantul român ar putea fi o investiție profitabilă pentru orice echipă care își dorește să-și întărească sectorul ofensiv, scrie Ilposticipo. Juventus, în căutarea unui înlocuitor pentru Chiesa, și Roma, care l-ar putea pierde pe Dybala, sunt principalele candidate pentru a-l transfera pe Man în Italia.

Cu toate acestea, Parma nu este dispusă să-și cedeze ușor jucătorul-cheie și este pregătită să negocieze dur pentru a obține suma dorită, anunță sursa citată mai sus.

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

”Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man.