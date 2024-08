Cum a descris antrenorul Parmei golul marcat de Dennis Man în partida cu AC Milan

În minutul doi, la capătul unei faze superbe, în viteză, Dennis Man a deschis scorul din centrarea lui Emanuele Valeri, care fusese lansat de celălalt fotbalist român, Valentin Mihăilă.

La finalul meciului, Fabio Pecchia, antrenorul Parmei, și-a felicitat jucătorii pentru faza frumoasă pe care au creat-o la primul gol.

"Prima repriză ar fi trebuit să se încheie cu 2-0. Am fi putut marca mai mult dacă am fi avut mai multă precizie. Multe situații au apărut nu doar pe contraatac, dar și cu dribblinguri rapide în spații înguste.

A fost un gol frumos (cel marcat de Dennis Man, n.r.), o fază superbă care a rezultat într-un gol. În prima repriză, am plimbat bine mingea, ne-am creat multe ocazii. În a doua repriză, AC Milan a avut controlul, era logic să fie așa, dar nu ne-am asumat prea multe riscuri. Rezultatul este o recompensă frumoasă pentru băieți și pentru ce au reușit să facă", a spus Fabio Pecchia la finalul meciului.

Man, care a marcat şi în prima etapă, a jucat 75 de minute, iar Mihăilă, care a avut o bară, a evoluat 70 de minute.

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

"Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează", a spus Dennis Man.