Echipa antrenată de Dan Petrescu, Jeonbuk Hyundai Motors, a înregistrat sâmbătă al patrulea rezultat identic consecutiv, 1-1 în a doua rundă din campionatul Coreei de Sud cu Suwon City.

Precedentele trei întâlniri au fost, în ordine cronologică, Pohang - Jeonbuk 1-1 în returul optimilor AFC Champions League, Jeonbuk - Daejeon 1-1 în prima etapă din K League 1 și Jeonbuk - Ulsan 1-1 în turul sferturilor de finală din aceeași AFC Champions League.

Pentru Dan Petrescu urmează marți returul decisiv pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei, competiția numărul 1 inter-cluburi de pe continent unde Jeonbuk a întâlnit în fazele superioare de până acum numai echipe din Coreea de Sud, Pohang în optimi și acum Ulsan în sferturi.

Dan Petrescu, dezamăgit de rezultatul echipei sale: "Jeonbuk merita să câștige"

După 2-0 și 1-1 cu Pohang Steelers în optimile Ligii Campionilor Asiei, Jeonbuk Hyundai Motors a dat în sferturile de finală de o altă echipă din Coreea de Sud, Ulsan Hyundai, cu care a remizat în prima manșă, 1-1 acasă.

Dan Petrescu a afirmat că echipa sa ar fi meritat victoria, invocând penalty-ul ratat din prima repriză de către Tiago Orobó ca fiind momentul cheie de a închide partida.

"A fost un joc bun. Mare păcat că nu am câștigat. Îmi cer scuze față de suporteri. Jeonbuk merita să câștige, dar, asta face parte din joc. Credem că lovitura de pedeapsă ratată ne-a demoralizat.

Am ajuns să câștigăm doar un punct din cauza unei mari greșeli, ceea ce este regretabil. După ce am fost egalați am avut o șansă mare, dar nu am obținut victoria.

Vom juca mai bine în al doilea meci. A fost o singură greșeală. În afară de asta, jucătorii au luptat foarte bine", a declarat ”Bursucul” după meci.