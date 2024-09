"Dacă faci diferența în Serie A, ești mare". Mihai Stoica a făcut o estimare importantă pentru prețul actual al lui Dennis Man

La Priștina, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani. Dennis Man a fost şi jucătorul care a deschis scorul, în minutul 40, după o acţiune personală, urmată de un şut de la 16 metri, la colţul lung.

Răzvan Marin a transformat un penalty în minutul 51 şi a majorat avantajul României. În minutul 81, Valentin Mihăilă a profitat de o gafă a apărării gazdelor şi a şutat la poartă. Muric a respins, iar Denis Drăguş a recuperat și a marcat, stabilind scorul final.

Dennis Man, remarcatul lui Mihai Stoica

Oficialul de la FCSB a vorbit la superlativ despre Dennis Man, pe care îl consideră cel mai valoros fotbalist român al momentului.

"Are preț mare, 30 de milioane, pe acolo se aduce. Are 26 de ani, are o viață înainte. Arată bine, bine. Nu are rost să plece din Italia. El a devenit vedeta echipei, face diferența. Dacă faci diferența în Serie A, ești mare. Nu l-am mirosit de atunci, când a venit la noi. L-am văzut la UTA, era foarte slab muscular. Faptul că a venit la noi a fost întâmplare", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dennis Man a reacționat sincer după Kosovo - România

Dennis Man a făcut o figură frumoasă la Priștina. A marcat un gol și a avut faze cât se poate de periculoase în jumătatea adversă. I-a creat un meci dificil lui Muric, portarul kosovarilor, iar după meci a evidențiat că a fost o victorie ușoară pentru tricolori.

"Am câștigat. Aveam nevoie de aceste trei puncte. Suntem fericiți. Important e să continuăm cum am început. Știam că vom întâlni o echipă destul de agresivă. Dar, în mintea noastră a fost să continuăm ce am terminat la European. Suntem fericiți că asta ne-am impus. Zic eu că am câștigat meciul destul de ușor.

Îl văzusem singur și prima oară am vrut să pasez, după am zis că încerc să trag la poartă. Jucând zi de zi la club (n.r. cu Mihăilă) e normal că ne simțim pe teren. Suntem încrezători și ne bucurăm că reușim să ajutăm și naționala.

Chiar dacă nu am avut timp la dispoziție prea mult... Știu toți ce experiență are nea Mircea. Suntem bucuroși că e cu noi aici. Trebuie să învățăm să jucăm și puțin din postura de favoriți. Venim de la EURO și trebuie să punem asta în teren.

Pot să spun că sunt într-o perioadă bună. Antrenamentele își spun cuvântul. Zi de zi, muncă", a spus Dennis Man după meci.