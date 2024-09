Tricolorii au învins kosovarii fără drept de apel în deplasare, la Priștina, în prima etapă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. Naționala și-a revendicat, astfel, prima poziție în clasamentul grupei.

Reacția lui Panduru după Kosovo - România: ”Excepțional”

Basarab Panduru, fost internațional român, admite faptul că Dennis Man a fost în mare formă vineri seară la Priștina, dar și că tricolorii au avut ”momente excepționale” pe faza de atac.

”Au fost momente excepţionale, momente foarte bune, am făcut faze foarte frumoase. L-am avut pe Man în mare, mare, mare formă. Am avut o aşezare 4-1-4-1, cu jucători care au alergat, am avut două bare, faza aia excepţională a lui Man la bara lui Mihăilă. Au fost momente excepţionale de joc.

Arătăm bine în momentul ăsta. Am întâlnit şi, pe hârtie, cel mai puternic adversar, dar nu a arătat nimic. Jucătorii noştri sunt şi la alt nivel acum. Lucrurile merg pe un drum bun”, a spus Basarab Panduru la PrimaSport.

Dennis Man a deblocat tabela de marcaj în minutul 40, după assist-ul provenit de la Răzvan Marin care, în actul secund, a fructificat fără emoții o lovitură de pedeapsă în minutul 51.

Denis Drăguș a dus scorul la 3-0 în minutul 82. România a evoluat în superioritate numerică pe final, după ce Vojvoda a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 85. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al ”centralului”.