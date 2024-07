Fotbalistul cotat la 10 milioane de euro a ajuns cu prima reprezentativă până în optimile de finală ale turneului din Germania. România s-a oprit la EURO 2024 în faza eliminatorie, după ce Olanda a câștigat la Munchen, pe ”Allianz Arena”, cu 3-0.

Cu ce echipă s-a antrenat joi Dennis Man

Joi după-amiază, Dennis Man a postat pe Instagram Stories o fotografie în echipamentul de antrenament al lui Parma, remarcând faptul că a reluat antrenamentele cu echipa care a promovat la finele stagiunii trecute în primul eșalon al Italiei.

”Back”, a scris Man pe rețelele sociale.

Dennis Man a fost subiectul unui transfer în această perioadă de mercato din iarnă. Borussia Dortmund ar fi fost una dintre echipele care ar fi optat pentru o mutare a winger-ului. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu Man până la finalul perioadei de transferuri.

La Campionatul European din Germania, Dennis Man a evoluat în toate cele patru meciuri ale reprezentativei: 3-0 vs. Ucraina (62 de minute; două assist-uri), 0-2 vs. Belgia (90 de minute), 1-1 vs. Slovacia (24 de minute) și 0-3 vs. Olanda (90 de minute).

Surpriză! De la EURO 2024, la Arad: ce fotbalist a fost prezent în tribună la UTA - Rapid

UTA - Rapid s-a încheiat 1-1. Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:15, în prima etapă a SuperLigii României. UTA Arad și Rapid București s-au duelat pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

Spre finalul primei părți, camerele TV l-au surprins în prim-plan pe internaționalul român prezent la EURO 2024 alături de prima reprezentativă, Dennis Man, care a urmărit UTA - Rapid de pe ”Francisc von Neuman”.

Man a fost legitimat la UTA, înainte să prindă transferul la FCSB în 2016.