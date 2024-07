Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:15, în prima etapă a SuperLigii României. UTA Arad și Rapid București s-au duelat pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

Surpriză! De la EURO 2024, la Arad: ce fotbalist a fost prezent în tribună la UTA - Rapid

Spre finalul primei părți, camerele TV l-au surprins în prim-plan pe internaționalul român prezent la EURO 2024 alături de prima reprezentativă, Dennis Man, care a urmărit UTA - Rapid de pe ”Francisc von Neuman”.

Man a fost legitimat la UTA, înainte să prindă transferul la FCSB în 2016.

La Campionatul European din Germania, televizat la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, Dennis Man a evoluat în toate cele patru meciuri ale reprezentativei: 3-0 vs. Ucraina (62 de minute; două assist-uri), 0-2 vs. Belgia (90 de minute), 1-1 vs. Slovacia (24 de minute) și 0-3 vs. Olanda (90 de minute).

Echipele de start

UTA Arad: R. Popa - Rodrigues, Conte, Benga, Trif - C. Mihai, Van Durmen, V. Costache - Omondi, Ezekiel, Fabry

Rezerve: D. Iliev, Râpă, Iurasciuc, Ekmecki, Machado, Dumiter, Cîmpanu, R. Cristea, Healf, A. David

Antrenor: Mircea Rednic

Rapid: Aioani - Braun, Blazek, Iacob, Borza - Manea, Oaidă, Kait, Papeau - Hasani, Rrahmani

Rezerve: Ungureanu, Bădescu, Săpunaru, Micovschi, Emmers, Petrila, El Sawy, Burmaz, Jambor, G. Gheorghe, Stan, Ignat

Antrenor: Neil Lennon

UTA - Rapid, înainte de meciul direct

UTA Arad, câștigătoarea play-out-ului din sezonul precedent, debutează în sezonul 2024-2025 al Superligii României pe teren propriu, împotriva uneia dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru.

După play-off-ul dezamăgitor din sezonul precedent, Rapid țintește mai sus în noua stagiune, cu Neil Lennon antrenor, și își propune titlul de campioană.

Va fi o atmosferă incendiară pe arena ”Francisc Neuman”. Cu o zi înainte de meci, UTA Arad a anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru meciul cu Rapid au fost epuizate.

Cele două formaţii s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 71 de ori, de 25 de ori s-au impus arădenii, de 26 de ori au câştigat bucureştenii, iar alte 20 de partide s-au terminat la egalitate.