Cosmin Contra, luat sub aripa lui Carlo Ancelotti la Real Madrid: „Am fost invitat să fiu un plus în staff-ul lui!” 

Liber de contrat după despărțirea de Al-Ittihad Club, unde s-a bătut la titlul până în ultimele etape, Cosmin Contra (47 ani) profită de timpul liber pentru a urmări antrenamentele marilor tehnicieni.

Cosmin Contra, invitat la antrenamente de Carlo Ancelotti

Fostul selecționer al României a fost invitat de fostul său antrenor, Carlo Ancelotti (63 ani), la ședințele de pregătire ale Realului. Încântat de experiența de la campioana Spaniei, Cosmin Contra a mărturisit că se va duce și la Atletico Madrid pentru a vedea cum pregătește Diego Simeone (52 ani) meciurile.

„Eu sunt bine. Încerc să rămân conectat la ceea ce înseamnă fotbalul. Am fost o săptămână la antrenamentele fostului meu antrenor, Carlo Ancelotti.

Săptămâna aceasta merg la baza de antrenament a lui Atletico, să văd antrenamentele lui 'Cholo'. Sunt conectat și cu Champions League. Când începe Champions League, o să fiu observator UEFA. Încerc să rămân conectat la ceea ce înseamnă fotbalul, încerc să mă documentez, încerc să văd cum lucrează marii antrenori… Sunt lucruri normale pentru un antrenor care nu are de lucru.

Am fost o săptămână invitat efectiv să fiu un plus din staff-ul lui (n.r. Carlo Ancelotti). Am participat la ședințele cu jucătorii, la cum pregătește video următoarele meciuri. Mi-au explicat cum pregătesc o săptămână cu două meciuri. Deci, a fost o experiență foarte mișto, pentru că Ancelotti m-a primit ca pe un un om din staff-ul lui.

Întotdeauna este de apreciat că un antrenor de talia lui Ancelotti își deschide casa ca și cum ar fi a ta. Mi-a spus că am poarta deschisă oricând vreau eu să mă duc.

E un staff foarte bine organizat, din toate punctele de vedere, care nu lasă niciun detaliu deoparte. Au un preparator fizic foarte bun. Nu e nimic diferit față de ceea ce cred că lucrează fiecare. Diferența o face calitatea jucătorilor. Și, atunci, calitatea antrenamentelor este foarte ridicată. În plus, sunt foarte profesioniști. M-a surprins să văd un grup așa de unit și de profesionist”, a declarat Cosmin Contra pentru Antena Sport.

Antrenorul a dezvăluit că în ultimele 6 luni a tot purtat discuții cu diferite cluburi, inclusiv din primele două ligi din Spania. Numai că, deocamdată, Cosmin Contra nu a fost atras de anvergura proiectului.

„De șase luni sunt în discuții. Am refuzat câteva echipe. Proiectul nu era cel care trebuia să fie. Mai sunt discuții și în momentul de față, dar e același lucru. Trebuie să mă atragă proiectul și să fie seriozitate. Altfel, nu accept să revin pe bancă. Din România nu am oferte.

Nu pot să spun nume, pentru că nu e nimic sigur și nu vor să se se afle. Am fost în discuții cu echipe din prima și a doua divizie din Spania”, a spus Cosmin Contra.