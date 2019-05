NEASTEPTAT: 3 OFERTE primite de Chiriches imediat dupa ce s-a operat! Unde poate ajunge din vara: echipele din Italia care il vor

Vlad Chiriches nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale.

Chinuit de accidentari si cu putine meciuri in picioare, Vlad Chiriches ramane totusi un fotbalist cu cota buna in Europa. In special in Italia, acolo unde a jucat in ultima perioada pentru Napoli.

Napoli intentioneaza sa-l vanda pe Chiriches in vara dupa ce romanul a suferit o a doua operatie la umarul stang, iar potrivit Fanatik trei echipe din Italia si-au manifestat interesul pentru capitanul nationalei. Sampdoria, Genoa si Sassuolo sunt cluburile pe care il doresc pe Chiriches, iar fundasul central ar fi dispus sa asculte ofertele si sa intre la negocieri.

Contractul lui Chiriches cu Napoli expiera in 2022, iar romanul are un salariu de 2,2 milioane de euro pe sezon ceea ce ar putea reprezenta o problema pentru cluburile interesate de el. In acest sezon, Chiriches a jucat doar 6 meciuri pentru Napoli: 3 in campionat si 3 in Europa League.