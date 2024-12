În cadrul unei conferințe de presă, Ianis Hagi a vorbit despre perioada în care a fost exclus din lotul lui Rangers, la începutul acestei stagiuni.

Ianis Hagi a dezvăluit cine au fost persoanele care l-au ajutat să depășească cel mai greu moment din carieră

Internaționalul român, revenit în lotul echipei lui Philippe Clement după ce a renunțat la o clauză care prevedea o mărire salarială în cazul în care ar fi ajuns la 100 de meciuri în echipamentul lui Rangers, a fost întrebat de către jurnaliștii scoțieni cine au fost persoanele care l-au ajutat cel mai mult să depășească acele momente.

Fără să stea pe gânduri, Ianis Hagi l-a numit pe tatăl său, legendarul Gheorghe Hagi, dar și pe James Tavernier, căpitanul lui Rangers, care i-a fost alături internaționalului român în cele mai grele momente din întreag sa carieră.

”Tatăl meu a fost important, bineînțeles. El nu a trecut prin astfel de situații în carieră, dar, pentru că are atât de multă experiență în fotbal, cu siguranță m-a ajutat. Nu doar el, ci și familia mea. Și trebuie să îl menționez și pe Tavernier.

Oamenii îl știu de pe teren și pentru ce a făcut în acești ani la Rangers. Statisticile sale sunt pur și simplu nebunești pentru un fundaș lateral. El m-a ajutat mult și în afara terenului și face multe lucruri pentru acest club.

Ianis Hagi: ”Nu voi uita niciodată ce a făcut Tavernier pentru mine în vară!”

Trebuie să îi mulțumesc pentru că a fost acolo și pentru că este un adevărat căpitan. Nu voi uita niciodată ce a făcut pentru mine în vară, când m-a ajutat în situații care nu au legătură cu o relație de la jucător la jucător, ci, mai degrabă, cu o relație de la bărbat la bărbat. A fost acolo pentru mine, așa că lumea trebuie să știe acest lucru.

Am trecut prin câteva bătălii împreună, atunci când am jucat împreună sub comanda lui Steven Gerrard și, apoi, cu Giovanni van Bronckhorst, înainte să mă accidentez. Avem multe meciuri împreună. Oamenii văd ce face Tav pe teren, dar el face mult mai mult în culise”, a spus Ianis Hagi.