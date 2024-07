"Ce să faci cu Man?" Gigi Becali și-a desființat fostul fotbalist

Fotbalistul de bandă a cerut două milioane de euro de an pentru a semna prelungirea contractului cu Parma, iar oficialii clubului par dispuși să-i facă pe plac.

Cotat la zece milioane de euro de site-urile de specialitate, Dennis Man a intrat pe radarul mai multe cluburi, acesta fiind și motivul pentru care Parma se grăbește să-i ofere o prelungire a contractului, pentru a nu risca să-l piardă gratis.

Gigi Becali, patronul FCSB, clubul de la care Man a plecat când a semnat cu Parma, este de părere că fotbalistul de bandă a stagnat de când a plecat de la campioana României și că nu valorează acum mai mult de 15 milioane de euro.

"Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma?

Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (a lui Dennis Man, n.r.), 10-15. El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât", a spus Gigi Becali.

Cifrele lui Man

La Parma, fotbalistul a bifat 108 apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 24 de ori, dar și să ofere 12 pase decisive, în aproape 7000 de minute petrecute la club.

FCSB (septembire 2016 - ianuarie 2012) și UTA Arad (iulie 2014 - septembrie 2016) sunt celelalte două cluburi la care Dennis Man a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.

14 milioane de euro vrea Parma în schimbul lui Dennis Man

"Dennis Man nu a semnat încă prelungirea cu Parma, dar o va semna. Deocamdată s-a prezent, a făcut vizita medicală, cred că săptămâna viitoare va semna. E un acord bine stabilit. E un acord așa cum am vrut noi, e un mic chițibuș, dar cred că se va aranja. Problema lui Dennis Man nu e că ar vrea să-i păcălească pe Parma și după 7 luni să poată să semneze ca jucător liber, problema e că clubul dorește o sumă enormă pentru a fi transferat acum.



Ne-au zis să le aducem 14 milioane și putem pleca unde vrem. Nu-i o problemă că până la urmă îi mai păcălești, dar noi nu dorim așa ceva. El mai are un an de contract și nu se pune problema să nu se antreneze, să nu joace, pentru că poate prelungi și în septembrie, octombrie. Aș fi putut să pun: ‘ok, stăm aici, ne antrenăm și mai vedem’, dar nu fac eu așa ceva. Problema e că dacă am avea o ofertă, și au fost câteva, echipa aia care l-ar vrea nu poate să-i dea salariul lui Dennis", a spus Giovanni Becali, conform ProSport.