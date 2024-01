Anunțul lui Fabrizio Romano după ce Horațiu Moldovan a fost prezentat oficial la Atletico Madrid

Portarul a devenit, astfel, al patrulea român care a semnat cu echipa din primul eșalon al Spaniei. Didi Prodan, Cosmin Contra și Cătălin Munteanu au mai fost legitimați la Atletico Madrid.

După ce Atletico Madrid a oficializat mutarea lui Horațiu Moldovan, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris și el despre reușita internaționalui român pe rețelele social media.

????⚪️???????? Official: Atlético Madrid have completed the signing of Romanian GK Horațiu Moldovan for three and a half seasons.

Ivo Grbić will leave and join Sheffield Utd.

↪️ Next ones for Atlético: Moise Kean, Arthur Vermeeren. pic.twitter.com/MN49IpkB8t