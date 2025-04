Andrei Rațiu, întrebat de spanioli ce face din vară, după eșecul la scor de neprezentare contra lui Atletico

Atletico Madrid și-a făcut rapid partida ușoară și a trecut în avantaj încă din minutul 3, când Alexander Sorloth a deschis scorul. Norvegianul a înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Giuliano Simeone.

Andrei Rațiu, după Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-0: "Nu am știut cum să ne apărăm în careu"



Atletico, locul 3 în LaLiga, și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză prin Conor Gallagher, tot după o lovitură de cap. Scorul final a fost stabilit de Julian Alvarez, care a fost servit ideal de Antoine Griezmann.



Rațiu a fost integralist și a încasat al cincilea cartonaș galben, care îl va face indisponibil pentru partida următoare, cu Getafe. Fundașul dreapta român a apărut la interviuri după joc.



"Cred că nu am știut cum să ne apărăm în careu, mai ales la acele centrări din lateral. Ei au fost foarte periculoși avându-l pe Sorloth acolo. Au trecut rapid în avantaj, noi am avut ocazii pentru a egala, însă nu le-am fructificat. La ultima fază din prima jumătate s-a făcut 2-0, iar de acolo ne-a fost foarte greu.



La pauză, am discutat între noi și ne-am dat seama că am făcut un presing bun, însă am lăsat de dorit în careu. Știam că trebuie să schimbăm acest aspect și că e nevoie de un gol pentru a reveni în joc, dar nu a fost să fie", a spus Rațiu, la DAZN, citat de Union Rayo.