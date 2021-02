Andone s-a intors dupa 8 luni de la accidentarea HORROR pe care a suferit-o. Primul antrenament pentru Brighton! Poate juca din nou in Premier League

Florin Andone a facut primul antrenament de intensitate normala dupa mai bine de 8 luni!

Accidentat pe 14 iunie 2020 intr-un meci jucat pentru Galatasaray, echipa la care era imprumutat, Andone a trecut printr-un proces dificil de recuperare. A avut ligamentele incrucisate de la piciorul drept facute praf! Andone mai e legat de Brighton inca doi ani si jumatate si ar putea intra inca de acum in planurile antrenorului Potter pentru finalul sezonului de Premier League.

Brighton e implicata in lupta pentru evitarea retrogradarii. E abia pe 16 in Anglia, cu 26 de puncte obtinute in 24 de etape. Are 4 puncte peste locurile care trimit in Championship. In tricoul lui Brighton, Andone are 6 goluri in 30 de partide. Andone (27 de ani) a venit in Anglia in 2018, in schimbul a 6 milioane de euro, de la Deportivo. Sezonul trecut a fost imprumtuat la Galatasaray.