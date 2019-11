Alex Chipciu, ca si plecat de la Anderlecht! Romanul a inscris in propria poarta in ultimul meci 

Anderlecht a invins in ultimul meci amical, cu Oostende (3-1).

Alexandru Chipciu (30 ani) a fost titular in ultimul meci amical pe care Anderlecht l-a jucat cu Oostende. Romanul a fost schimbat in minutul 60 al partidei, dupa prestatia slaba din meci. De asemenea, singurul gol al echipei adverse a fost un autogol, in care Chipciu a fost personajul principal, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.

Presa din Belgia il da ca si plecat de la Anderlecht, dupa ce nu a acumulat niciun minut oficial in acest sezon.

Cota lui Chipciu a scazut cu un milion de euro din vara pana acum, valoarea sa ajungand la 1 milion de euro, conform Transfermarkt. Cea mai mare cota de piata a avut-o in perioada in care a jucat la FCSB, 4 milioane de euro.