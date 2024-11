Gigi Becali, patronul FCSB și susținător al lui George Simion în campania prezidențială, a dezvăluit că știa încă de luna trecută că Georgescu va ajunge în turul doi, după ce un prieten îl informase că acesta reușise să "cucerească" TikTok-ul.



"Nu mă așteptam la rezultatele astea, pentru că, în primul rând, am văzut campania, am văzut toate răspunsurile Elenei Lasconi și mă gândeam că ia 6-7%. Pe Georgescu nu-l cunosc, adică îl cunosc, că a venit o dată la mine la palat, dar nu-l știam mai bine și, oricum, nu-l știa nimeni. După aceea am înțeles că a crescut cu TikTok, cu social media.



Eu nu am încredere în ce a zis Anca, că au plecat după fentă. Nu cred că oamenii au votat după fentă, că nu poți să-i scoți atâtea procente doar așa. Un prieten din politică mi-a spus luna trecută că intră Călin Georgescu în turul doi. Nu cred în fente, a ajuns așa cu TikTok, taca-taca. Tineretul nu mai vrea PSD și din astea. N-o să iasă curcubeul, stai tu liniștit.



Dar să vedeți că am vorbit cu George și mi-a zis că, după 500 de procese verbale, o să vedeți: 'George locul 1 și Ciolacu locul 2'. Este curentul ăsta USR-ist, LGBT-istul ăsta, și este o ură împotriva partidelor politice.

Într-un fel e bine, gata cu mitul ăsta cu PSD, gata, nu mai e treaba așa, nu mai câștigă. Ciolacu intră în turul doi, dar va fi spulberat de George Simion. Uite, socotelile lor nu s-au înțeles. Mai ales socotelile tinerilor, că ia uite, acum e cu TikTok", a spus Gigi Becali la Realitatea, potrivit iAMSport.



Călin Georgescu și Elena Lasconi, în turul doi



Dacă duminică seară Marcel Ciolacu era convins că va ajunge în turul doi, luni dimineață situația a arătat diferit. Elena Lasconi a recuperat masiv odată cu centralizarea voturilor din diaspora, reușind să-l depășească pe liderul PSD.



La acest moment, Elena Lasconi are un avans de 500 de voturi față de Marcel Ciolacu.



Până la această oră, au fost numărate voturile din 20.049 secţii de votare din cele 20.059 deschise în total.



Elena Lasconi are mari şanse să rămână pe locul al doilea, care îi asigură intrarea în finala prezidenţiala, întrucât mai sunt de numărat voturi în străinătate şi în Bucureşti, unde a performat mult mai bine decât Marcel Ciolacu.

Pe locul al patrulea se află George Simion, cu 13,87%, mat de Nicolae Cucă cu 8,79%.