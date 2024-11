3444 de lei pe lună primește omul care în sezonul 1990-1991 a reușit eventul pe banca Universității Craiova. Ca jucător a cucerit patru Cupe ale României, tot cu Universitatea Craiova.

Cârțu se așteaptă ca pensia să-i crească după ce legea pensiilor a fost modificată în acest an.



"Am 45 de ani de fotbal. S-au mai luat în considerare și anii de antrenorat. Eram angajat în diferite intreprinderi, înainte de Revoluție, dar încadrat la minimum, în diferite posturi. Acum pensie de 3444 de lei, dar trebuie să mai crească acum. Eu mi-am făcut pensie din alte parte. Din investițiile pe care le-am făcut, din cofetării și altele.



Trebuie să iau pensie pe anii ăștia de fotbal, ca jucător, ca antrenor. Pentru asta să fi fost plătit. Totuși, banii pe care i-am făcut i-am investit și a fost OK. Dar pentru ce am făcut în fotbal, trebuia să fiu luat în calcul.



Revoluția m-a prins cu 900.000 de lei. La CEC. Curați. Aveam lei îngropați, dolari și mărci. Lei băgați în pământ. Cum am ieșit la capitalism, am început să îi rostogolesc, cu diferiți prieteni. Gândiți-vă că pe vremea aia, pentru 100 de dolari făceai pușcărie. Imediat după Revoluție, am scos toți banii de la CEC și i-am schimbat în dolari. I-am trimis în Turcia, să facă pui", a spus Sorin Cârțu în cadrul "Un podcast".