Șoc pentru Neymar! S-a încercat răpirea fetiței și a iubitei sale

"Mavie a venit să ne completeze vieţile. Bine ai venit fiica mea! Te iubim deja foarte mult... îţi mulţumim că ne-ai ales pe noi", a fost mesajul transmis de atacantul brazilian, la momentul respectiv.

Celebrul fotbalist mai are un băiat, David Lucca, de 12 ani, născut din relaţia cu Carols Dantas.

Presa internațională a anunțat că locuința din Sao Paulo a Brunei Biancardi a fost spartă, atacatorii intenționând să le răpească pe ea și pe fetiță, însă nu se aflau la domiciliu.

În casă se aflau părinții femeii care au fost legați, însă fără a suferi răni majore sau a fi răniți.

Unul dintre suspecți ar fi fost deja arestat, însă ceilalți atacatori au scăpat și au plecat cu genți, ceasuri și bijuterii scumpe.

Neymar și Bruna Biancardi sunt împreună de aproape doi ani. Aceștia s-au despărțit și împăcat de-a lungul timpului din cauza infidelităților sportivului, care a fost surprins dând mesaje altor femei chiar și după anunțul sarcinii.

