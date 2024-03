Șoc în America! Homeland Security i-a percheziționat casele unuia unuia dintre cei mai importanți cântăreți și producători

Domeniile din Los Angeles și Miami ale cunoscutului cântăreț și producător muzical Puff Daddy au fost locațiile unor intervenții în forță ale trupelor speciale Investigations Human Trafficking Task Force din cadrul Homeland Security, după ce împotriva acestuia au apărut acuzații grave de agresiune sexuală și viol, proxenetism și trafic de droguri din partea mai multor coloboratori de ambele sexe.

Artistul nu a fost găsit acasă, pentru că a reușit să se urce în avionul său privat și a decolat de pe Miami-Opa Locka Executive Airport către Antigua, avocații săi declarând că a plecat în vacanță împreună cu unii dintre cei șapte copii pe care îi are. Tot luni, Brendan Paul, un angajat despre care autoritățile cred că era "cărăușul său de droguri", a fost arestat în Miami, iar autoritățile îl interoghează pentru a stabili ale cui erau stupefiantele găsite asupra sa.

Combs i-a descoperit pe Notorious B.I.G., Mary J. Blige și Usher

Sean Love Combs (54 de ani / alias Puff Daddy, P. Diddy, Diddy) este un rapper, producător muzical, antreprenor, director în industria muzicală și actor născut în carierul Harlem din New York. Tatăl său, Melvin Combs, un asociat al gangsterului Frank Lucas, a fost împușcat mortal, când Diddy avea doar doi ani, într-o reglare de conturi între bande. A practicat fotbalul american în liceu, fiind considerat un jucător cu potențial, apoi a abandonat studiile în domeniul afacerilor la Howard University după primul an.

Acesta a lucrat ca descoperitor de talente pentru compania Uptown Records, înainte să fie concediat și să-și fondeze propria casă de discuri, Bad Boy Records, în 1993. Este creditat cu descoperirea și formarea unor cântăreți importanți, precum Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Craig Mack, Carl Thomas, Faith Evans, Jodeci sau Lil' Kim și a mai colaborat cu Mariah Carey, Boyz II Men, Justin Bieber sau Aretha Franklin.

Are o avere estimată la 1 miliard de dolari

Are în palmares nominalizări și premii Grammy Awards, MTV Video Music Awards și Guinness World Record, dar și numeroase certificări cu discuri de platină, pentru albumele care cuprind melodii ca "Can't Nobody Hold Me Down" (ft. Mase), "I'll Be Missing You" (ft. Faith Evans și 112) sau "Coming Home" (ft. Skylar Grey). Printre afacerile sale de succes se numără televiziunea Revolt TV, băutura energizantă Aquahydrate și magazinele de haine Sean John.

Are o avere estimată la 1 miliard de dolari, dar majoritatea companiilor pe care le reprezenta au rupt legăturile, după ce fosta sa iubită, Cassie Ventura, l-a acuzat de agresiune sexuală, procesul fiind urmat de alte plângeri penale. În industria de entertainment avea un renume de om violent, fiind implicat în zeci de scandaluri, precum lovirea cu o sticlă de șampanie în cap a producătorul Steve Stoute și salvarea miraculoasă din mai multe schimburi de focuri, inclusiv din cea în care a decedat protejatul său, Notorious B.I.G.. A avut relații mediatizate cu Jennifer Lopez, Kim Porter și Cassie Ventura.

Foto - Getty Images