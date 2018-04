PRO TV lanseaza noua platforma PRO TV Plus! Emisiunile, serialele si Stirile PRO TV sunt disponibile online GRATUIT, pe orice dispozitiv



Vineri seara erai in drum spre casa si ai pierdut editia Romanii au talent? Vrei sa urmaresti aventurile personajelor preferate din Las Fierbinti, in timp ce esti pe plaja? Esti in drum spre serviciu si vrei sa fii la curent cu evenimentele care s-au intamplat la nivel national si international? Atunci locul potrivit este platforma PRO TV Plus - protvplus.ro!

Cu un design si functionalitati complet noi, platforma le ofera tuturor utilizatorilor gratuit, online, continut fresh PRO TV, fie ca este vorba despre emisiuni, seriale sau Stirile PRO TV.

"Relansarea platformei PRO TV Plus reprezinta un pas important pentru strategia video digitala de a avea continutul PRO disponibil pe orice ecran, intr-o platforma care asigura o experienta on-site moderna si simpla pentru utilizatori si, in acelasi timp, un mediu sigur pentru partenerii nostri de advertising. Platforma PRO TV Plus este rezultatul echipei noastre de digital si development si reprezinta un prim pas pe care il facem, urmand sa lansam si alte produse si continut fresh in lunile care urmeaza", a declarat Hendrik von der Linden, Chief Operating Officer PRO TV si Co-Coordinator of CME’s digital initiatives.

Ca destinatie online, pe platforma PRO TV Plus este disponibil atat continut live, dar si productii proprii PRO TV:

• Gratuitate – poti vedea sau revedea orice emisiune sau serial PRO TV online, gratuit, oriunde te-ai afla, fara necesitatea unui abonament!

• Disponibil pe orice device – laptop, tableta, telefon mobil

• Live PRO TV – daca nu esti in fata televizorului, poti urmari PRO TV live, de oriunde te-ai afla

• Continut fresh - Continutul productiilor de pe canalele PRO TV este actualizat in fiecare zi si este disponibil pentru cel putin sapte zile de la incarcarea pe protvplus.ro

• Continut exclusiv - fie ca vorbim despre emisiuni sau seriale, pe protvplus.ro vei gasi video-uri speciale, pe care nu o sa le vezi niciodata la TV!

• Experienta utilizatorului este personalizata – in functie de continutul pe care il urmaresti, ai optiunea de a continua de unde ai ramas si recomandari personalizate, in functie de productiile preferate.

Oriunde ai fi, indiferent de ora, te bucuri gratuit de Romanii au talent la o cafea, razi cu fierbintenii in drum spre casa si traiesti Pe bune?! la inaltime! Show-urile, serialele si știrile tale preferate sunt acum gratuit online, pe platforma PRO TV Plus!

