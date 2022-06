Mutu a vorbit deschis despre momentul care l-a făcut să pună ghetele în cui: „Mamă, ăsta e făcut de la Ikea!”

„Briliantul” a dezvăluit că a luat decizia de a se retrage din fotbal când a ajuns la ASA Târgu Mureș și a văzut stadionul pe care urma să joace.

Mamă, ăsta e făcut la Ikea?!

„Am decis să mă retrag atunci când evoluam pentru ASA Târgu Mureș, în momentul când am intrat și vă spun exact ce am spus, fără menajamente. M-am uitat așa la stadion și am zis: mamă, ăsta e făcut la Ikea?! Nu pot să joc aici! Când am simțit lipsa asta de motivație am zis că nu mai pot continua”, a dezvăluit Adi Mutu la evenimentul de lansare al cărții sale: „Revenirea din infern”.

Adi Mutu și-a început cariera la FC Argeș, de unde a fost cumpărat de Dinamo în ianuarie 1999. După un sezon petrecut în „Ștefan cel Mare” internaționalul român s-a transferat la Inter Milano, iar din acel moment a cunoscut o ascensiune abruptă în carieră.

Totul s-a curmat brusc, însă, în 2004, când a fost prins dopat cu cocaină la Chelsea, club ce era pregătit pe atunci de Jose Mourinho. După suspendarea de nouă luni, Mutu a revenit pe gazon, însă nu a mai reușit să revină la același nivel fotbalistic. În 2010 avea să fie implicat într-un nou scandal de dopaj, cel al sibutraminei.

Mutu a mai jucat fotbal până în 2016, când a evoluat șase luni pentru ASA Târgu Mureș, iar la finalul sezonului a decis să se retragă.