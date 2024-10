Fostul mare tenismen român a fost internat la o clinică din Viena. AS scria miercuri faptul că Ion Țiriac nu are o stare gravă de sănătate.



Motivul pentru care Ion Țiriac a ajuns la spital



Potrivit iamsport.ro, miliardarul nu se confruntă cu nicio problemă în clipa de față, dar a ales Viena ca să-și facă o programare la analizele medicale.



Aceeași sursă a indicat faptul că Țiriac este precaut cu privire la sănătatea sa, mai ales că în trecut a fost lovit de virusul Sars-CoV2, iar recent, de o răceală.



„E internat în spital? Nu ştiam. Acum aflu de la dumneavoastră. Ca orice om, când nu se simte bine, s-a dus la doctor. Îi doresc multă sănătate”, a spus Năstase, potrivit ProSport.



Ce spunea Țiriac atunci când a fost diagnosticat cu COVID



”Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă



E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, spunea Ion Țiriac.