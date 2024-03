Mitică Dragomir îl face cu ou și cu oțet pe Vasile Dîncu! "Ce a făcut ăsta în viața lui?"

Dumitru Dragomir este extrem de nemulțumit de posibila candidatură a lui Vasile Dîncu la o funcție importantă în politică. El îl critică aspru pe Dîncu, întrebând retoric ce realizări și contribuții notabile a avut acesta în cariera sa de ministru al Apărării.

Dumitru Dragomir îl face cu ou și cu oțet pe Vasile Dîncu

El îl compară pe Dîncu cu miniștri pe care i-a cunoscut personal și pe care îi consideră incompetenți și lipsiți de inteligență. Folosind o referință la o poezie a lui Tudor Gheorghe, Dragomir sugerează că în vârful politicii se ajunge prin selectarea unor oameni slabi, corupți și proști.

„Spune-mi ce a făcut? Ce carieră? Ce a făcut ca ministru al Apărării? Ce a făcut ăsta în viața lui? A făcut vreo casă? Dar numai, gata, că m-a rugat cineva de la Cluj să nu mai zic de el.

Mi se pare un om șters, care conduce România. Să ai de 100 în buzunar câți miniștri tâmpiți am cunoscut eu. I-am cunoscut personal. N-aveau pic de minte.

Are ăsta de la Craiova, marele cântăreț de folk, l-am văzut la Sala Palatului, Tudor Gheorghe, are o poezie în care spune ca la vârful politicii trebuie să alegi oameni slabi, oameni corupți, oameni proști. Are o poezie extraordinară" a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.