Publicația El Periodico anunță că tehnicianul lui Manchester City și Cristina Serra, soția sa, ar fi decis să se despartă, după mai bine de 30 de ani de relație.

Pep Guardiola și Cristina Serra s-au cunoscut în 1994, însă s-au căsătorit d-abia în 2014, în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc în apropiere de Barcelona.

Cei doi au împreună trei copii, pe Maria (24 de ani), pe Marius (22 de ani) și pe Valentina (17 ani).

Maria Guardiola a reacționat

Tânăra a vorbit la superlativ despre părinții săi, în ciuda deciziei pe care au luat-o.

"Tatăl meu deja juca fotbal când eu m-am născut. Toate mutările noastre au fost concentrate pe cariera lui, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor. Fotbalul a modelat mare parte din călătoria familiei noastre. În multe feluri, familia mea și cu mine datorăm viața și oportunitățile pe care le-am avut acestui sport și, bineînțeles, talentului excepțional și pasiunii tatălui meu.

Mama mea e foarte stilată și chiar l-a influențat pe tata când vine vorba despre felul în care se îmbracă. Pasiunea ei pentru muncă m-am făcut să fiu și eu interesată de modă. Dacă vreodată îmi voi lansa propriul brand, ea va fi modelul meu, e incredibil de talentată.

Ce am moștenit de la părinții mei? Eu și tatăl meu mereu glumim că am moștenit încăpățânarea lor. Când ne punem ceva în minte, ne urmărim obiectivul până îl atingem. De la mama, am moștenit încrederea și spiritul independent", a povestit Maria Guardiola, într-un interviu acordat pentru Vanity Fair.