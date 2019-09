Loviti de fulger in timpul unui meci! 4 jucatori au fost spitalizati dupa ce au fost trazniti: IMAGINI SOCANTE

Intamplarea socanta a avut loc la meciul de fotbal dintre Jamaica College si Wolmer's School for Boys. 4 jucatori au fost loviti in timp ce meciul se afla in plina desfasurare si a fost nevoie sa fie transportati de urgenta la spital.

Cate doi jucatori din fiecare echipa au fost spitalizati, insa nu prezinta traume serioase. Meciul a fost anulat.

As many as five boys were struck by lightning on the field at Stadium East, St Andrew just after 5 p.m.

The boys were playing in an ISSA/Digicel Manning CupGroup E game...https://t.co/dby9DFaxek#JamaicaTodayBreakingnewsMDN19 #BreakingNews #lightningstrike #schoolboysfootball pic.twitter.com/5vX6DLg1Km